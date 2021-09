Worstenbroodje is typisch Brabants en zo komt dat

Om van te smullen. vergroot

Brabant loopt weer warm voor de verkiezing van het Lekkerste Brabantse Worstenbroodje en maar liefst 527 mensen hebben zich aangemeld voor de consumentenjury. De commissie gaat nu kiezen wie van al deze kandidaten de negentig 'typisch Brabantse' worstenbroodjes mogen gaan proeven. Maar wat maakt dat worstenbroodje nu eigenlijk zo typisch Brabants?

Thijs den Ouden Geschreven door

Het worstenbroodje is een echte traditie. Veel mensen zullen het nog kennen van vroeger. Al sloffend door de sneeuw na een lange nachtmis kwam je thuis met je hele gezin en daar lagen de warme worstenbroodjes dan al te wachten. Tegenwoordig zijn er veel meer momenten wanneer wij het worstenbroodje eten zoals met carnaval, Pasen of gewoon lekker bij de lunch.

In 1934 wordt er in de krant al eens gesproken over ‘het traditionele worstenbroodje’, maar de oorsprong ligt veel verder terug in de tijd. Het worstenbroodje ontstond namelijk om een puur praktische reden.

"Hoewel mensen de laatste tijd steeds minder vet willen eten, hoort een echt worstenbroodje wel gewoon vettig te zijn.”

“Het worstenbroodje ontstond toen koelkasten en vriezers nog niet bestonden”, zegt bestuurslid Ton Poppelaars van het Lekkerste Brabantse worstenbroodje. Omdat veel boeren hun varkens thuis slachtten, moesten ze op zoek naar een andere manier om het vlees langer goed te houden. “Ze kwamen erachter dat het vlees langer goed bleef als zij hun worsten in brooddeeg wikkelden en dit dan bakten.”

Een belangrijk onderdeel van het worstenbroodje is het soort vlees, varkensvlees. Vol passie vertelt Ton Poppelaars waarom dit zo belangrijk is. “Varkensvlees blijft lekker vettig als je het bakt. Hierdoor wordt het broodje niet te droog zoals je bij rundvlees hebt. Hoewel mensen de laatste tijd steeds minder vet willen eten, hoort een echt worstenbroodje wel gewoon vettig te zijn.”

"Het liefst had je gewoon gevonden dat een bakker uit Oisterwijk op een bepaalde datum het broodje voor het eerst bakte."

Dat vettige varkensvlees is meteen een van de redenen dat het worstenbroodje bij Brabant hoort. Historicus Piet van Cruyningen vertelt waarom: “Brabant heeft namelijk veel zandgrond. Vroeger was die niet echt geschikt voor akkerbouw, maar je kon er wel prima varkens op kwijt. Vandaar dat er zoveel varkens zijn in Brabant en dus ook meer vlees voor het worstenbroodje."

De echte geboortedag van het worstenbroodje bestaat helaas niet. “Vroeger noteerden mensen weinig, waardoor onduidelijk is wanneer het worstenbroodje precies ontstaan is”, zegt Marilou Nillesen, historisch verslaggever bij het Brabants Historisch informatiecentrum. “Soms zijn het ook gewoon toevalligheden die uiteindelijk leiden tot een gebeurtenis. Het liefst had je gewoon gevonden dat een bakker uit Oisterwijk op een bepaalde datum het broodje voor het eerst bakte. Dat is helaas niet zo.”

