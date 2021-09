Winkeldief krijgt 2 jaar cel maar gaat niet stoppen: 'Risico van het vak'

Archieffoto: Karin Kamp. vergroot

Een hardleerse winkeldief (54) moet twee jaar naar de cel. De man is inmiddels een bekende van justitie en heeft een uitgebreid strafblad. In de rechtszaal liet hij weten dat hij niet van plan is om zijn leven om te gooien en dat hij de celstraf een 'risico van het vak' vindt.

De lange reeks diefstallen pleegde de man tussen januari en juni dit jaar in Best, Veghel en Veldhoven. In verschillende vestigingen van steeds dezelfde winkel, laadde hij zijn tas vol met douchegel, koffie, zeep, shampoo en huidverzorgingsproducten. Hij had waarschijnlijk een speciale tas bij zich waardoor de alarmpoortjes niet afgingen als hij de winkel verliet.

Bende

De dief leek in rechtbank allerminst bereid zijn criminele leven op te geven. De rechter oordeelde dat hij als lid van een rondtrekkende bende op allerlei manieren diefstallen pleegde. Vaak werken de bendeleden voor een opdrachtgever.

Ook heeft de rechtbank het feit dat de man al een flink strafblad had, zwaar meegewogen in de strafmaat. De man kreeg daarom ook nog een jaar voorwaardelijke celstraf, die hij moet uitzitten als hij toch weer in de fout gaat.

