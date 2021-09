Man bekent ontucht met minderjarig meisje, maar hoeft niet naar de cel

Rechtbank Oost-Brabant (archieffoto: Karin Kamp). vergroot

Een 52-jarige Eindhovenaar heeft bekend dat hij tussen 2003 en 2006 een minderjarig meisje heeft misbruikt. Hij hoeft niet de gevangenis in, omdat het al zo lang geleden is en omdat er veel onduidelijk is in de zaak.

Het seksueel contact tussen de man en het meisje liep tussen 2003 en 2006. Het meisje was toen tussen tussen de dertien en vijftien jaar oud. De verdachte geeft toe dat hij op een aantal plekken in Oost-Brabant seksuele handelingen met het meisje heeft verricht. Wat er precies is gebeurd, is niet helemaal duidelijk. De verklaringen van de verdachte en het slachtoffer lopen namelijk flink uiteen.

De rechtbank kan daardoor niet stellen dat er sprake is geweest van het seksueel binnendringen met of zonder geslachtsdeel. Om te voorkomen dat hij opnieuw in de fout gaat, krijgt hij wel drie maanden voorwaardelijke celstraf.

De rechtbank weegt mee dat de verdachte na 2006, voor zover bekend, geen andere strafbare feiten heeft gepleegd. Bovendien heeft de man al aan het begin van het onderzoek alles toegegeven. Ook houdt de rechter er rekening mee dat iemand pamfletten over de zaak heeft verspreid in de straat van de veroordeelde en de straat van zijn vriendin.

De verdachte moet wel een schadevergoeding van duizend euro betalen aan het slachtoffer.

