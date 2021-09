Bussen zitten weer bomvol: 'Sorry, maar jullie moeten eruit'

Het is weer ouderwets druk op busstations in de spits (foto: Corrado Francke). vergroot

Het is weer druk in de Brabantse bussen sinds de scholen zijn begonnen. Reizigers kunnen soms niet met een bus mee omdat deze bomvol zit. Vervoerders Arriva en Hermes nemen maatregelen om volle bussen in de spits tegen te gaan en de drukte zo veel mogelijk te spreiden.

Op het busstation naast Eindhoven Centraal staat 's ochtends een flinke rij bij een paar perrons. "Ik ga het al niet meer proberen, ik wacht wel", zegt een meisje dat aan komt lopen en schrikt van de drukte.

"Sorry, maar jullie moeten eruit."

Een paar jongens stappen wel in, maar zij worden er vriendelijk op gewezen dat ze niet helemaal voorin mogen staan. "Sorry, maar jullie moeten eruit", roept een buschauffeur tegen de vijf, die met tegenzin weer uitchecken en moeten wachten op de volgende bus.

Fred Tilburgs van Hermes (Zuidoost-Brabant) herkent de toegenomen drukte. "Tijdens corona gingen we terug naar tien procent van de drukte in 2019. Nu is dat weer een procent of zeventig, dus moeten we weer even omschakelen."

Ook bij Arriva (West- en Oost-Brabant) liepen de reizigersaantallen na de zomervakantie fors op en daarom nemen de vervoerders maatregelen. Buschauffeurs zijn verplicht de verkeersleiding door te geven als hun bus vol zit en er dus reizigers blijven staan. "Daaruit blijkt op welke lijnen de afgelopen tijd volle bussen zijn", vertelt Peter Thielen namens Arriva. "Op die lijnen gaan we onze dienstregeling uitbreiden."

Volgens Tilburgs gaat het om de lijnen waar veel scholieren gebruik van maken. "In coronatijd hadden de vervoerders een afspraak met de scholen, die ervoor zorgden dat niet alle scholieren tegelijk begonnen. Nu is dat weer anders en daar moeten wij ook weer op inspelen."

Dat doen Hermes en Arriva al voor een deel met buslijnen naar middelbare scholen en opleidingen in bijvoorbeeld Tilburg en Eindhoven. Toch zetten de twee vervoerders door het meldsysteem verdere stappen om de drukte zo veel mogelijk te spreiden.

"Misschien zijn ze al zo goed opgevoed dat ze een busje eerder nemen."

De volle bussen leiden nog niet tot veel telaatkomers bij middelbare scholen, blijkt uit een rondgang. Omdat veel leerlingen in de buurt wonen en de vervoerders extra bussen laten rijden in de ochtenduren, merken de scholen nog weinig van scholieren die te laat komen. "Misschien zijn ze al zo goed opgevoed dat ze een busje eerder nemen", zegt een medewerker van het Olympia VMBO in Eindhoven lachend.

En wie niet vroeg op pad hoeft, krijgt advies van Arriva: "Reis zo veel mogelijk na de ochtendspits. Na negen uur is er vaak voldoende plek in de bussen."

