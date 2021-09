Ongeluk voor Moerdijkbrug zorgde voor enorme files in avondspits

Een ongeluk op de A16 voor de Moerdijkbrug zorgde dinsdagavond rond zes uur voor een vertraging van ruim een uur voor wie richting Rotterdam wilde. Twee rijstroken waren korte tijd dicht. Tussen Breda-Noord en en de randweg Dordrecht stond op dat moment zo'n tien kilometer file. Ook op de A59 en de A17 liep het verkeer in de avondspits vast.

"Alles staat op de vluchtstrook en we zullen daar gaan bergen", zei Rijkswaterstaat iets na zes uur over het ongeluk op de A16. Wat er precies is gebeurd is niet duidelijk.