Fietsster (14) zwaargewond na aanrijding met vrachtwagen in Etten-Leur

Een 14-jarig meisje is dinsdagavond in Etten-Leur op een rotonde aangereden door een vrachtwagen. Het slachtoffer zat op de fiets en ze is volgens de politie ernstig gewond naar het ziekenhuis gebracht. Het ongeluk gebeurde rond kwart voor acht op de Couperuslaan.

Sandra Kagie Geschreven door

Hoe het ongeluk kon gebeuren wordt door de politie onderzocht. De 28-jarige vrachtwagenchauffeur uit Ommen is meegenomen naar het bureau voor verhoor. Dat gebeurt altijd in het geval van een ernstig ongeluk.

Vanwege de ernst van het ongeluk landde een traumahelikopter in de buurt van de rotonde waar het ongeluk gebeurde.

