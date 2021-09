Auto vliegt in brand tijdens het rijden op de A73

Foto: SK-Media / SQ Vision. vergroot

Een auto is dinsdagavond op de A73 bij Linden tijdens het rijden in brand gevlogen. De bestuurder en de bijrijder roken iets waarna de auto in brand vloog. Ze konden op tijd uit de auto komen voordat de vlammen uit de wagen sloegen.

Sandra Kagie Geschreven door

De brandweer wist het vuur te doven, maar van de auto bleef weinig over. Waardoor de brand is ontstaan, is niet duidelijk.

Tijdens het blussen was de snelweg even afgesloten.

