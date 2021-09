Geen recreatief zwemmen meer in Eindhoven door personeelstekort

Zwembad de Tongelreep zet deel van het zwem- en beweegaanbod tijdelijk stop . vergroot

Zwembaden de Tongelreep en het Ir. Ottenbad in Eindhoven stoppen de rest van het jaar met recreatief zwemmen. Ook aquajoggen, aquarobics en trimzwemmen wordt vanaf maandag 4 oktober tijdelijk geschrapt. Oorzaak: het tekort aan personeel.

“Er was al een tekort aan gekwalificeerd personeel voor de coronacrisis. We vragen al maanden extra inspanning van onze medewerkers”, aldus Eindhoven Sport. “Met het afschaffen van de anderhalvemeter-maatregel wordt de druk alleen nog maar groter. Door dit personeelstekort is het niet meer mogelijk om alle activiteiten in de zwembaden veilig aan te kunnen bieden. Helaas zijn wij daarom genoodzaakt om ons aanbod te verkleinen.”

Ook het populaire baantjeszwemmen gaat het tekort aan personeel merken. “Dat blijft wel mogelijk, maar minder dan gebruikelijk”, is de boodschap op de website van Eindhoven Sport. Vooralsnog duurt de tijdelijke stop op het recreatief zwemmen en Aquasportief tot 2 januari 2022.

Veilig zwemmen

“We willen zo snel mogelijk weer terug naar het volledige aanbod, dit is echter wel afhankelijk van hoe snel we nieuw, gekwalificeerd personeel in kunnen zetten. Dit laatste is erg belangrijk omdat onze bezoekers te allen tijde veilig moeten kunnen komen zwemmen. We doen er alles aan om nieuw personeel te werven.

Eindhoven Sport benadrukt dat er ook veel activiteiten zijn die wel door kunnen. Zo gaan bijvoorbeeld alle zwemlessen, zwangerschapszwemmen en 'Meer bewegen voor ouderen' wel door.

Internationale zwemcompetitie

Het was al bekend dat in het Pieter van den Hoogenband zwemstadion de hele maand november al geen baantjes kunnen worden gezwommen, vanwege de wedstrijden van de International Swimming Leaque. Afgelopen zomer lieten zwemverenigingen al weten dat ze niet blij waren met de komst van de internationale competitie omdat zij dan moeten verkassen naar andere vooral kleinere zwembaden.

“Wij kunnen die hele maand niks aan training of wedstrijden doen", liet Harold Matla van PSV afgelopen zomer weten. "Voor waterpolo staan bekerwedstrijden gepland. Die moeten we allemaal uitstellen of verplaatsen. Dat is een heel gedoe. En we kunnen ons niet goed voorbereiden op de kampioenschappen van december, want we kunnen een maand niet trainen. En dit zijn slechts een paar van de vele gevolgen."

