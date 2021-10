Milan en Mick verkopen exclusieve kleding aan de sterren: 'Keihard werken'

Milan en Mick Mulders (26 en 23) begonnen als piepjonge ondernemers met hun zaak FBYMM(Fashion by Mick & Milan), maar inmiddels hebben ze een klantenbestand vol topvoetballers, rappers en dj's. Die kunnen bij de Roosendaalse broers terecht voor de meest exclusieve kleding en schoenen. "Mensen denken vaak dat het ons aan komt waaien, maar het is gewoon keihard werken."

Niet dat het duo een uitgekiend plan voor ogen had. "We zijn gestart zonder kennis of startkapitaal. Het was een kwestie van inkopen, foto's maken, op Instagram gooien en hopen dat er iemand zou reageren."

Uitgekiend of niet, die werkwijze sloeg snel aan. "Al binnen een week hadden we een berichtje van Jetro Willems, die toen bij PSV speelde. Heel vet, want dat soort gasten kenden we alleen van tv. We vonden de voetbalwereld altijd al interessant, maar hadden al snel door dat we niet de kwaliteiten hebben om door te breken."

Maar via FBYMM kwamen de broers uiteindelijk toch middenin de voetballerij terecht. "Via de ene speler kom je bij de andere terecht en voor je het weet, heb je lijntjes bij alle clubs." Nog altijd levert het tweetal aan bekende namen als PSV'er Cody Gakpo en Ajacied Edson Alvarez. Maar ook Broederliefde weet het duo regelmatig te vinden. "En we zijn er natuurlijk ook voor particuliere klanten die op zoek zijn naar een bijzonder stel schoenen."