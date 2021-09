Coronanieuws: '10.000 meldingen menstruatiestoornissen na coronavaccins'

Foto: BeeldWerkt vergroot

In dit liveblog houden we je donderdag op de hoogte over het belangrijkste nieuws rondom de coronacrisis, in Brabant en daarbuiten.

Redactie & ANP Geschreven door

De hoofdpunten:

Bijna heel Nederland oranje op Europese coronakaart

Er liggen in totaal 53 coronapatiënten in de Brabantse ziekenhuizen.

Lees al het nieuws over het coronavirus en de coronacrisis op onze themapagina.

Liveblog

09.24 Ministerie past reisadvies aan voor Slowakije en Zuid-Afrika Het ministerie van Buitenlandse Zaken past het reisadvies voor verschillende landen, waaronder Slowakije en Zuid-Afrika, aan. De wijzigingen zijn op advies van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM). Slowakije is aangewezen als hoogrisicogebied en gaat van groen naar geel. Wie vanuit dit land naar Nederland reist, heeft vanaf zondag een coronabewijs nodig. Dat kan een vaccinatiebewijs, herstelbewijs of negatief testbewijs zijn.

08.34 Lareb: 10.000 meldingen menstruatiestoornissen na coronavaccins Bijwerkingencentrum Lareb heeft tot nu toe bijna 10.000 meldingen ontvangen van menstruatiestoornissen na coronavaccinatie. De klachten lopen uiteen van het uitblijven van de menstruatie, hevige menstruatie, tot doorbraakbloedingen. Ook zijn er klachten over bloedingen na de overgang, maakte het bijwerkingencentrum bekend. Lareb is momenteel bezig om de meldingen nader te bekijken en in kaart te brengen. Ook internationaal wordt er nader onderzoek naar gedaan.

07.22 Omzet detailhandel groter dan voor corona Winkeliers hebben in augustus meer omzet geboekt dan in dezelfde maand een jaar eerder. Dat komt vooral door non-foodzaken, zoals kleding- en schoenenwinkels. Supermarkten deelden niet in die groei. Hun omzet daalde juist. De detailhandel zette vorige maand 3 procent meer om dan in augustus 2020, meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek. De omzet in de detailhandel was ook groter dan voor de coronapandemie. Ten opzichte van augustus 2019 ging het om 13,4 procent groei.

05.56 Bijna heel Nederland oranje op Europese coronakaart Nederland kleurt donderdag nog meer oranje op de kaart van coronagevallen in Europa. Oranje is de een na laagste waarschuwingskleur die er is. Brabant en acht andere provincies staan al op dat niveau en daar komen twee bij. Flevoland en Zuid-Holland kunnen namelijk een stap omlaag doen. Alleen Friesland blijft sowieso nog op rood staan, het een na hoogste waarschuwingsniveau. De laatste keer dat Nederland er zo goed voor stond, was begin juli, voor de vierde golf.

05.54 Laatste kans voor ondernemers om NOW-steun aan te vragen Voor ondernemers sluit donderdag de aanvraagperiode voor de zesde ronde van de loonsteun van de overheid om de coronacrisis door te komen. Om in aanmerking te komen voor deze laatste periode van de loonsteun, de NOW-regeling, moeten ondernemers minimaal 20 procent omzetverlies aantonen in de periode juli tot en met september. Uitkeringsinstantie UWV, die de aanvragen verwerkt, meldde eerder dat het aantal steunaanvragen op het laagste niveau ligt sinds het begin van de crisis.

05.53 Rechtszaak om sluiting Utrechts restaurant Bij de rechtbank in Utrecht vindt donderdag een zitting plaats waarin restaurant Waku Waku de sluiting van het etablissement door de gemeente aanvecht. De gemeente Utrecht ging over tot sluiting omdat het aan het Vredenburg gevestigde restaurant weigert de CoronaCheck-app van gasten te controleren. Dit is sinds zaterdag verplicht. Een crowdfundingsactie om het restaurant te steunen heeft inmiddels ruim twee ton opgeleverd. De afgelopen dagen kwamen honderden steunbetuigers en demonstranten op de been voor het veganistische restaurant.

05.50 Helft volwassenen voelde zich vorig jaar eenzaam Donderdag begint de twaalfde editie van de Week tegen Eenzaamheid. Door het hele land zijn honderden activiteiten georganiseerd met het doel eenzaamheid onder ouderen tegen te gaan.In 2020 gaf 47 procent van de volwassenen aan eenzaam te zijn, van wie 11 procent zich ernstig eenzaam voelde, zo staat in de Gezondheidsmonitor. Onder 85-plussers was 66 procent eenzaam, van wie 14 procent ernstig. Ouderenbond ANBO zegt dat tijdens de eerste en tweede lockdown vorig jaar de eenzaamheid onder ouderen toenam. Nu durven mensen weer meer naar buiten, maar het is volgens de bond nog te vroeg om te zeggen of het 'corona-effect' helemaal verdwenen is.

05.48 Autosector herstelt moeizaam van crisis De autobranche herstelt moeizaam van de coronacrisis. Dat concludeert ABN AMRO in een analyse over de automarkt. De verkoop van nieuwe auto's stokt, onder meer door productieproblemen vanwege een wereldwijd tekort aan chips. De tweedehandsverkoop gaat wel goed, vooral ook omdat mensen die niet willen wachten op een nieuwe auto kiezen voor een gebruikte wagen.

App ons!

Heb je een foutje gezien of een opmerking over dit artikel? Neem dan contact met ons op.