Coronanieuws: aantal besmettingen per week blijft dalen

11.11

Afgelopen etmaal belandden vier mensen met corona in de Brabantse ziekenhuizen. Dat is er een minder dan een dag eerder. Daarmee liggen er nu in totaal 54 coronapatiënten in het ziekenhuis. Niemand is in de laatste 24 uur overleden. Drie patiënten zijn ontslagen en 1 patiënt is overgeplaats.