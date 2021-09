Coronanieuws: steeds meer valse prik- en testbewijzen

18.18

Het aantal aanbieders van valse coronavaccinatie- en testbewijzen neemt toe, meldt GGD GHOR Nederland. De koepelorganisatie van de gezondheidsdiensten maakt zich hier zorgen over. "Hier is blijkbaar een markt voor", aldus een woordvoerster. "We zien een toenemend aantal zaken langskomen", vertelt ze. Om hoeveel gevallen per week het gaat, kan de woordvoerster niet zeggen. Wel legt ze uit dat een speciaal team dat onder meer sociale media in de gaten houdt "iedere dag vele berichten" voorbij ziet komen. Het gaat dan om posts op bijvoorbeeld Instagram of Snapchat van mensen die vervalste vaccinatie- of testbewijzen aanbieden. Van die berichten maakt de GGD melding bij de politie.