Man stak zendmasten in brand en moet 41.000 euro betalen

Een 32-jarige man die vorig jaar twee zendmasten in brand stak in zijn woonplaats Veldhoven, moet 41.000 euro schadevergoeding betalen aan KPN. De man zegt dat hij bang was voor 5G-netwerken en daardoor tot zijn daad kwam.

De man stichtte in april vorig jaar brand bij twee zendmasten: één in de wijk Heikant en één bij Kinderboerderij De Hazenwinkel.

Celstraf al uitgezeten

De rechtbank in Den Bosch veroordeelde de man woensdag voor een celstraf van 38 dagen, maar die heeft de man al uitgezeten in voorarrest. De rechtbank verwijt hem dat hij een storing veroorzaakte waarbij inwoners van omliggende wijken tijdelijk niet konden bellen en internetten.

De man moet niet alleen een schadevergoeding betalen, maar ook een taakstraf van van 120 uur uitvoeren.

Leven gebeterd

Volgens de rechtbank ziet de man inmiddels in dat hij doorsloeg in zijn denkwijze. Hij blijft kritisch, maar hij vindt dat dit onderwerp door de politiek moet worden opgelost. Hij zocht hulp bij de GGZ voor zijn autisme, vond werk en ging minder drugs gebruiken.

De rechtbank denkt daarom dat hij niet meer de fout in zal gaan. Toch mag de man niet meer in de buurt komen van zendmasten. Hij moet zich melden bij reclassering en moet meewerken aan een onderzoek en zich laten behandelen.

