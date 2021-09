Schaatsster Maud Lugters als verkenner naar olympische baan in Peking

Schaatsster Maud Lugters uit Tilburg (Foto: Jeroen Happel) vergroot

De 21-jarige schaatsster Maud Lugters uit Tilburg is geselecteerd voor het olympisch testevenement in Peking. Ze gaat met een Nederlandse talentenselectie naar Peking om de omstandigheden te verkennen voor de Olympische Winterspelen. De wedstrijd is van 8 tot en met 10 oktober.

De grote schaatsploegen zeggen dat het olympisch voorproeven niet in hun agenda past. Ze laten zich niet uit over de nog altijd strenge coronamaatregelen in China.

Maud Lugters heeft niet het gevoel dat ze als verkenner vooruit wordt gestuurd. “Het is voor mij een win-winsituatie. Ik kan internationale ervaring opdoen en straks kan ik de sporters helpen die naar de Olympische Spelen gaan.”

De KNSB heeft tot dinsdag getwijfeld of het juniorenteam wel naar Peking zou afreizen. Er was onzekerheid of de speciaal door de Chinezen aangewezen chartervlucht wel coronaveilig zou zijn. En de vrees bestond dat rijders bij een positieve testuitslag 21 dagen in volledige afzondering in een Chinees hotel zouden worden geplaatst.

“Het duurt niet zo lang en we maken het met ons team wel gezellig.”

Lugters ziet vooral de voordelen. Ze kan ervaring opdoen met het tijdsverschil en andersoortig eten. Een weekje in afzondering op de ijsbaan en in het hotel ziet ze niet als probleem. “Het duurt niet zo lang en we maken het met ons team wel gezellig.” Naast Maud Lugters gaan er nog acht schaatsers naar het olympisch testevenement.

De kans dat Lugters zich deze winter plaatst voor de winterspelen is klein. Dat is ook niet haar doel. “De concurrentie is groot, ik focus me niet op de spelen. Ik richt me dit seizoen op nationale wedstrijden en misschien kan ik me plaatsen voor wereldbekerwedstrijden.”

De Olympische Winterspelen zijn van 4 tot en met 22 februari 2022.

App ons!

Heb je een foutje gezien of een opmerking over dit artikel? Neem dan contact met ons op.