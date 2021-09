Studenten wanhopig op zoek naar een kamer, maar oppassen voor oplichters!

Een studentenkamer in het IBIS Hotel. vergroot

Een kamer, studio of appartement vinden is niet gemakkelijk voor internationale studenten en ze moeten ook nog eens oppassen voor oplichters. 177 studenten van Tilburg University hebben nog steeds geen permanente woonruimte. Rafa en Javier uit Madrid wonen nu op de stadscamping in Tilburg.

Edita Saakian & Pieter Soethout Geschreven door

Studenten zijn volgens de universiteit zelf verantwoordelijk voor het vinden van een kamer. Dat is in de huidige woningmarkt makkelijker gezegd dan gedaan. Studenten proberen van alles om aan woonruimte te komen, maar het loopt vaak op niets uit.

"Toen we hier aankwamen, kwamen we erachter dat we waren opgelicht."

Rafa en Javier gingen ervan uit dat ze een woning te pakken hadden, maar ze kwamen bedrogen uit. "We zijn in mei begonnen met zoeken en eind juli dachten we dat we ons plekje hadden gevonden. Toen we hier aankwamen, kwamen we erachter dat we waren opgelicht. Toen konden ze twee weken bij vrienden in Eindhoven blijven en nu zijn we dus hier."

De twee doen er alles aan om aan een kamer te komen. "Elke ochtend sturen we mails naar verhuurbedrijven en gaan we naar bezichtigingen. Er is gewoon te veel vraag, want er komen dertig mensen naar iedere bezichtiging."

Javier vindt dat de universiteit niet zoveel studenten aan moet nemen. "Ik ken al twee Spaanse studenten die noodgedwongen hebben moeten stoppen met hun studie."

"De studenten betalen een heel redelijk bedrag."

Tilburg University heeft met een aantal vakantieparken en hotels een overeenkomst waar een deel van de studenten tegen een verlaagd tarief tijdelijk kan wonen. Vijftig studenten wonen in huisjes op de Beekse Bergen. "De studenten betalen een heel redelijk bedrag en zeker niet net zoveel als iemand die gewoon een weekje op vakantie wil", zegt een woordvoerder van de universiteit.

De studenten moeten nog altijd dringend op zoek naar een blijvende oplossing. "We hebben met de Beekse Bergen afgesproken dat de studenten tot aan de herfstvakantie kunnen blijven. Daarna moeten ze weg."

In het Roots Hostel mogen 24 studenten uiterlijk tot 17 oktober blijven. Ze betalen 26 euro per nacht. In het IBIS Hotel wonen twee studenten per kamer van acht tot tien vierkante meter.

"Sinds half augustus heb ik studenten in huis."

Sommige Tilburgers nemen zelf studenten in huis die geen vaste woonplaats kunnen vinden. Een van die mensen is Piet van Beurden, leraar aan de Fontys Academy for Creative Industries. "Sinds half augustus heb ik studenten in huis. Op dit moment zijn dat er nog vijf, die allemaal druk op zoek zijn naar een permanente plek. Ik ben daar een paar jaar geleden mee begonnen, omdat er toen ook al een probleem was."

Er zijn volgens Van Beurden veel oplichters actief. "Een tijdje geleden had ik een student in huis die al drie maanden huur vooruit had betaald. Toen ze op het adres aankwam, bleken daar mensen te wonen die helemaal niets afwisten van de verhuur. Dat zijn heftige dingen."

Studenten in het IBIS Hotel. vergroot

App ons!

Heb je een foutje gezien of een opmerking over dit artikel? Neem dan contact met ons op.