Hockeyers Mink van der Weerden en Glenn Schuurman stoppen bij Oranje

Mink van der Weerden en Glenn Schuurman vieren samen doelpunt voor Oranje vergroot

De hockeyroutiniers Mink van der Weerden uit Someren en Glenn Schuurman uit Boxtel hebben een punt gezet achter hun interlandcarrière. Van der Weerden kwam 191 keer uit voor Oranje, Schuurman 159 keer. Beide geven voorrang aan hun maatschappelijke carrière.

“Op een gegeven moment is het tijd voor iets anders”, zegt de bijna 33-jarige Mink van der Weerden onderweg naar Keulen want bij zijn club blijft hij wel spelen. De belangrijkste reden om te stoppen bij Oranje is dat hij niet 100 procent zeker weet of hij zich tot met de Olympische Spelen van Parijs kan committeren. “Door de vraag aan mezelf te stellen, had ik eigenlijk het antwoord al”, stelt de strafcornerspecialist die 115 keer scoorde in het Nederlands Elftal.

“Ik ben nu fysiek prima in orde, maar ben ik dat in 2024 nog?” Die twijfel en het aanstaande vaderschap hebben hem tot zijn besluit gebracht. “Wat als... zal nog weleens door mijn hoofd gaan. Dat is het lastige als je zelf de beslissing neemt.”

“Als je topsport bedrijft is dat zeven dagen in de week."

Glenn Schuurman is 30, hij werd in 2012 voor het eerst opgeroepen. Toevallig in plaats van Van der Weerden die toen geblesseerd afhaakte voor de Champions Trophy. Hij maakte in zijn hoofd dezelfde afweging als van der Weerden.

“Als je topsport bedrijft is dat zeven dagen in de week. Dan moet je daar veel zin in hebben. Ik heb een megamooie tijd gehad bij Oranje, maar als je zelf vraagtekens zet moet je er een punt achter zetten." Schuurman blijft actief voor zijn club Bloemendaal.

Beide spelers waren de afgelopen zomer nog actief namens Oranje op de Olympische Spelen van Tokio. Oranje werd toen pijnlijk uitgeschakeld in de kwartfinale tegen Australië.

De nieuwe bondscoach Jeroen Delmee uit Boxtel heeft voor de komende interlandperiode een groep nieuwelingen opgeroepen. Daarbij zitten drie nieuwe spelers van Den Bosch:

Koen Bijen (Den Bosch)

Tijmen Reijenga (Den Bosch)

Imre Vos (Den Bosch)

Pirmin Blaak (Oranje-Rood)

Jelle Galema (Oranje-Rood)

Joep de Mol (Oranje-Rood)

Delmee in nog bezig met het samenstellen van zijn staf. Den Bosch-coach Eric Verboom is de beoogd assistent van Delmee. De bedoeling is dat Verboom die baan dit seizoen combineert met zijn werkzaamheden bij de hoofdklasser en volgend seizoen fulltime aan de slag gaat voor de KNHB.

Erelijst Van der Weerden

Olympische Spelen

2012 Zilver, London

2016 Vierde, Rio de Janeiro

Wereldkampioenschap

2014 Zilver, Den Haag

2018 Zilver, Bhubaneswar

Europees kampioenschap

2013 Brons, Boom

2015 Goud, Londen

2017 Goud, Amstelveen

2019 Brons, Antwerpen

2021 Goud, Amstelveen

Champions Trophy

2010 Brons, Mönchengladbach

2011 Brons, Auckland

2014 vijfde, Bhubaneswar

Hockey World League

2014 Goud, New Delhi

2017 zevende, Bhubaneswar*

* geblesseerd gedurende gehele toernooi

FIH Pro League

2019 Brons, Amstelveen

Erelijst Glenn Schuurman

Wereldkampioenschap

2018 Zilver, Bhubaneswar

Europees kampioenschap

2015 Goud, Londen

2017 Goud, Amstelveen

2019 Brons, Antwerpen

2021 Goud, Amstelveen

Champions Trophy

2012 Zilver, Melbourne

2014 vijfde, Bhubaneswar

2018, Brons, Breda

Hockey World League

2014 Goud, New Delhi

2017 zevende, Bhubaneswar

FIH Pro League

2019 Brons, Amstelveen

