Dit kan PSV vanavond verwachten van Sturm Graz

Op papier is Sturm Graz de makkelijkste tegenstander voor PSV in de groepsfase van de Europa League. Maar wie zich verder verdiept in de Oostenrijkers komt al snel tot de conclusie dat de Eindhovenaren een zware kluif gaan hebben aan de club uit Graz.

Sturm Graz werd afgelopen seizoen best of the rest. Het werd tweede achter grootmacht Red Bull Salzburg dat al jaren de kampioen is van Oostenrijk.

Ook dit seizoen staat de ploeg van trainer Christian Ilzer op een tweede plek. De club heeft al negen punten achterstand op Salzburg. In de Europa League werd in de eerste speelronde nipt verloren op bezoek bij AS Monaco.

Meeste competitiegoals

‘Die Schwoazn Blackies’ spelen aanvallend voetbal en scoren er op los. Met 24 doelpunten scoorde Sturm Graz het meest van alle ploegen in de Oostenrijkse competitie. Zo werd afgelopen weekend nog met 0-3 gewonnen in de klassieker van Rapid Wien.

Ook heeft de club de topscorer in de geledingen. Kelvin Yeboah was in de eerste negen wedstrijden al goed voor zeven goals en twee assists.

Een andere naam om in de gaten te houden is Jakob Jantscher. De ervaren aanvaller was net als zijn collega-spits al betrokken bij negen doelpunten. Hoewel de Oostenrijker afgelopen weekend uitviel met maagproblemen is hij tijdig hersteld voor de wedstrijd met PSV.

Het jongensboek van de trainer

Zet het verhaal van Christian Ilzer in een boek en je hebt een bestseller. De Oostenrijkse coach moest op zijn zeventiende noodgedwongen stoppen met voetballen nadat hij al drie keer zijn kruisband had afgescheurd. Naast zijn baan als elektricien werd hij coach van de onder zeventien van USK Raiffeisen Puch's U17.

Stap voor stap werkte hij zich verder op en viel zijn baan als elektricien niet meer te combineren. Via onder andere Wolfsberger en Austria Wien kwam Ilzer terecht bij Sturm Graz. Een droom die uitkwam aangezien de trainer als kleine jongen op de tribune zat in de Merkur Arena, het stadion van Sturm Graz. Daar doet hij het heel verdienstelijk. Laatst is zijn contract nog verlengd tot 2024.

Beker bier naar scheidsrechter of...

Ook in Oostenrijk mogen de stadions weer vol. PSV kan zich daarom voorbereiden op een heksenketel. De supporters van Graz staan bekend als uitgesproken fanatiek. Zo moest de club in 2019 nog een wedstrijd zonder publiek spelen nadat een scheidsrechter was bekogeld met een beker bier, al werd er nog getwijfeld over de inhoud.

Vanavond zal het stadion nagenoeg uitverkocht zijn. Woensdag waren er nog maar 800 tickets beschikbaar. Het belooft een heet avondje te worden in Graz.

