PSV moet winnen van Sturm Graz, ondanks mindere periode

Als een grote meneer werd PSV-trainer Roger Schmidt woensdagavond ontvangen door de Oostenrijkse pers. De Duitse trainer is een goeie bekende van het journaille sinds hij trainer was van grootmacht Red Bull Salzburg en hij weet ook als geen ander wat hij morgen in de Europa League kan verwachten van Sturm Graz, de nummer twee van Oostenrijk.

Yannick Wezenbeek

Schmidt verwacht een lastige wedstrijd: “Het wordt een hele intensieve wedstrijd. Sturm Graz heeft een duidelijk idee. Je ziet dat als een club gelooft in een bepaalde filosofie dat je heel ver kunt komen.”

PSV maakt na een prima seizoensstart een mindere periode door. De ploeg verloor binnen een week van Feyenoord (0-4) en Willem II (2-1) en bleef in de eerste groepswedstrijd tegen Real Sociedad in de Europa League steken op 2-2. Volgens trainer Roger Schmidt valt het met het verval in het Eindhovense spel echter wel mee. "Ik maak me daarover niet te druk. We hebben eerder in het seizoen al laten zien dat we een stuk efficiënter zijn dan afgelopen jaar. Het moet beter dan zaterdag tegen Willem II, maar ik verwacht ook dat dat zal gebeuren."

Schmidt kent Sturm Graz als tegenstander goed door zijn periode als coach van Red Bull Salzburg (2012-2014). "Het is geen toeval dat Sturm Graz op dit moment tweede in de Oostenrijkse competitie staat. De club en dit team in het bijzonder hebben zich de afgelopen tijd uitstekend ontwikkeld. De trainer heeft een duidelijke manier van spelen en kan dat uitstekend op zijn selectie overbrengen. Mede door het fanatieke publiek hier in Graz staat ons een flinke opgave te wachten."

Voor de Oostenrijkse vleugelverdediger Phillipp Mwene is het uitduel met Sturm Graz een soort thuiswedstrijd. Hij verwacht een harde wedstrijd: “Ik verwacht dat zij er bovenop klappen. Ze spelen erg fysiek. En in combinatie met de goede vorm die ze hebben, moeten wij erg goed voorbereid zijn.”

Sturm Graz is op papier de zwakste broeder in de poule, waarin naast Sturm Graz ook AS Monaco en Real Sociedad zitten. Maar dat zegt Schmidt niet veel. “Qua naam en budget zal Sturm Graz inderdaad de minste ploeg zijn. Maar dat zou ook betekenen dat wij derde gaan worden in de poule. Daar leggen we ons ook niet bij neer.”

De trainer wil niet te veel druk op de wedstrijd tegen Graz leggen, maar PSV zal donderdag de drie punten moeten pakken. Schmidt beseft dat een resultaat nodig is om perspectief te houden in de poule. “Het zijn maar zes wedstrijden. Je hebt weinig tijd om een misstap te herstellen. Daarom gaan we morgen vol voor de overwinning.”

PSV is zonder Davy Pröpper en Noni Madueke afgereisd naar Oostenrijk. De verwachting is dat Ritsu Doan de vervanger is van de Engelse aanvaller. Verder zullen er niet veel wijzigingen zijn binnen het elftal.

