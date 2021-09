Super-Bondfan Johan is enthousiast over No Time To Die: 'Nog vaker zien'

Wachten op privacy instellingen... Volgende Vorige vergroot 1/1 Johan Antens was dolgelukkig toen hij woensdagnacht naar de nieuwe Bondfilm kon.

Op het toepasselijk tijdstip van 00.07 uur ging woensdagnacht de nieuwe James Bondfilm 'No Time To Die' in première. Johan Antens uit Baarle-Nassau heeft zijn eigen Bondmuseum en is al jaren een enorme fan van de filmreeks. Hij vindt ook dit langverwachte deel iconisch. "Er zitten genoeg onverwachte wendingen in de film."

Evie Hendriks Geschreven door

Het was een lange nacht voor Johan. De nieuwe Bondfilm draaide net na middernacht en duurt maar liefst twee uur en drie kwartier. "Het is een lange zit, maar je wordt zo meegenomen in het verhaal dat het niet lang voelt", vindt de superfan. "Zonder te veel te verklappen, wordt er afscheid genomen van een aantal iconische Bondfiguren en dat maakt het geen standaard Bondfilm."

"De film is goed en er zitten genoeg onverwachte wendingen in."

De verwachtingen waren hoog bij Johan, omdat de film door corona al zeven keer is uitgesteld. "Normaal gesproken zie je één trailer, maar nu heb je er al drie gezien omdat de film steeds uitgesteld werd", vertelt hij. "Je hebt dus al heel veel gezien, maar toch is de film goed en zitten er genoeg onverwachte wendingen in."

Het is voor Johan nog te vroeg om te zeggen of dit zijn nieuwe favoriet is. "De film kan een grote hit worden, maar ik moet hem toch nog wat vaker zien", meent hij.

"Ik kijk de film met verschillende brillen. Vannacht heb ik als fan gekeken die ontzettend geniet, maar ik kijk de volgende keren beter naar de details en als verzamelaar. Herken ik ergens een vaas of iets anders?" De fan, die zelfs zijn eigen Bondmuseumpje heeft, denkt dat hij de film deze week zeker nog vier keer gaat kijken.

"Craig heeft James Bond een stuk menselijker gemaakt."

'No Time To Die' is het laatste deel waarin Daniel Craig als 007 te zien is. "Hij heeft de rol heel goed gespeeld de laatste jaren. In de begintijd was Bond de onaantastbare agent, maar Craig heeft hem een stuk persoonlijker en menselijker gemaakt", zegt Johan.

Toch kijkt hij uit naar een nieuwe Bond en daar heeft hij al een duidelijke suggestie voor. "Nicolas Hoult is een goede acteur en hij zit in de juiste leeftijdscategorie. Als je hem in pak ziet, heeft hij de echte Bond vibe. De meeste mensen zullen hem kennen van zijn rol in de X-men-serie. Dus als ik nu een nieuwe 007 moet aanwijzen, zou hij het zijn." Maar dat wordt nog even afwachten. Johan verwacht dat een nieuwe film nog zes jaar duurt. "Maar ik ben nog niet uitgekeken op deze film", sluit hij enthousiast af.

X-men acteur Nicolas Hoult is volgens Johan een goede opvolger van Daniel Craig voor de rol van 007.

