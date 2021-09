Man betrapt met 1 miljoen euro aan crystal meth in zijn auto

Foto: politie vergroot

Een 23-jarige man is woensdagavond aangehouden omdat hij harddrugs in zijn auto had liggen. Het ging om 11 kilo crystal meth met een straatwaarde van ongeveer 1 miljoen euro. Ook had hij nog eens 205 gram LSD in zijn wagen.

De politie kwam de drugs toevallig tegen bij een snelheidscontrole. De bestuurder reed 107 kilometer per uur waar hij vijftig mocht rijden. Nadat agenten hem langs de weg had gezet, roken zij een vreemde geur vanuit de auto. Daar kwamen zij de drugs uiteindelijk tegen. Het rijbewijs van de bestuurder is ingenomen. Daarna is hij naar het politiebureau gebracht, waar de recherche hem gaat verhoren.

