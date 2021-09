Lars Boom keert als ploegleider terug in zijn oude liefde Parijs-Roubaix

Lars Boom, ex-renner en nu ploegleider vergroot

Lars Boom keert zaterdag terug in de klassieker Parijs-Roubaix. Nu als ploegleider van de vrouwen van SD Worx. Voor de wielrensters is het rijden van Parijs-Roubaix een primeur. Voor de 35-jarige Vlijmenaar is het een weerzien met een van zijn favoriete ritten toen hij nog wielrenner was.

"Het is heel speciaal. Voor mij was Parijs-Roubaix als renner al heel bijzonder. En nu beleef ik 'm op mijn eerste dag als ploegleider bij dit team", vertelt Boom die officieel op 1 oktober in dienst treedt van SD Works.. Boom reed mee tijdens de verkenning van het parcours. De vrouwen rijden een wedstrijd over 116 kilometer, waarvan de laatste 85 identiek zijn aan die van de mannenkoers van zondag. Onderweg liggen zeventien zones met kasseien. "Ik kan kleine dingen helpen verbeteren zoals het bochtenwerk en het kiezen van de juiste versnelling op de kasseien", vertelt Boom. "Het kan grote verschillen maken. Ik heb ook met alle rensters individueel gesproken. Het is fijn om kennis te delen." Boom reed de Noord-Franse klassieker negen keer, met de vierde plaats in 2015 als beste resultaat. Het jaar ervoor won hij een etappe in de Tour de France over vergelijkbaar terrein.

Wachten op privacy instellingen...

App ons!

Heb je een foutje gezien of een opmerking over dit artikel? Neem dan contact met ons op.