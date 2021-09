Olympische medaillewinnaars worden gehuldigd bij PSV

Baanrenner Harrie Lavreysen won 2x goud en 1x brons op de Olympische Spelen vergroot

De succesvolle Brabantse olympiërs en paralympiërs worden zondag gehuldigd in het Philips Stadion in Eindhoven tijdens de rust van de wedstrijd tussen PSV en Sparta. In totaal wonnen Brabantse sporters afgelopen zomer in Tokio 21 van de 89 Nederlandse medailles.

Met de huldiging willen PSV en BrabantSport laten zien dat ze trots zijn op de sporters. “Dat vieren we in Brabant graag groots, op een manier die onze sporters verdienen.” Bij de valide sporters haalde Brabant acht medailles. Bij de paralympische spelen werden 13 ‘Brabantse’ medailles gewonnen. Bij de wedstrijd tegen Sparta zijn een groot aantal van de medaillewinnaars aanwezig. De wedstrijd begint om 20 uur. Een overzicht: Olympische goud Harrie Lavreysen uit Luyksgestel (teamsprint en individuele sprint)

Hockeyvrouwen met 8 speelsters van Den Bosch en Malou Pheninckx uit Oosterhout Olympisch brons Sanne van Dijke uit Heeswijk-Dinther (judo)

Maikel van der Vleuten uit Someren (springen paarden)s

Lisa Scheenaard uit Eindhoven (roeien)

Annemiek Bekkering uit Veghel (zeilen)

Harrie Lavreysen (keirin) Paralympisch goud Sanne Voets uit Berghem (paralympisch dressuurtest en kür)

Marlene van Gansewinkel uit Tilburg (100 meter en 200 meter sprint)

Niels Vink uit Helmond (rolstoeltennis dubbelspel)

Kelly van Zon uit Dongen (tafeltennis enkelspel) Paralympisch zilver Sanne Voets uit Berghem (landenteam paralympisch dressuur)

Frederique van Hoof uit Helmond en Kelly van Zon uit Dongen (tafeltennis dubbelspel) Paralympisch brons Maikel Scheffers uit Den Bosch (rolstoeltennis dubbelspel)

Marlene van Gansewinkel uit Tilburg (verspringen)

Kimberly Alkemade uit Den Bosch (200 meter sprint)

Niels Vink (rolstoeltennis enkelspel)

