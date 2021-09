Puppy Louis speelt met een stuk schors, maar er zat een mesje in verstopt

Teckel Louis. Het mesje dat verstopt zat. Volgende Vorige vergroot 1/2 Teckel Louis.

Safia uit Woensel schrok zich rot toen ze donderdagmiddag haar puppy Louis uitliet. Hij nam een stukje schors mee naar huis om mee te spelen, maar eenmaal thuis ontdekte ze dat er een mesje in verstopt zat. "Dit is de nachtmerrie voor iedere hondeneigenaar en hond", zegt Safia.

Safia is sinds een half jaar de trotse eigenaar van Louis, een ruwharige teckel. Het is nog een puppy, dus als hij over straat loopt, pakt hij van alles op. "Van frietbakjes tot bananenschillen: Louis pakt alles in zijn bek wat hij tegenkomt", legt Safia uit. Daarom let ze altijd goed op bij het uitlaten. Toen ze rond kwart voor drie met Louis ging lopen, vond het diertje een stukje boomschors op de stoep. "Plastic pak ik altijd uit zijn bek. Maar zo'n stukje schors is leuk om mee te spelen, dus dat mocht wel. Louis bracht het helemaal mee naar huis."

"Hij had hier gewoon dood aan kunnen gaan."

Maar toen Safia zijn tuigje af wilde doen, zag ze dat dat stukje schors toch niet zo onschuldig was. "Ik zag iets glinsteren, dus ik trok het meteen uit zijn bek. Toen bleek er een mesje in te zitten van zo'n anderhalve centimeter groot. Ja, dan schrik je wel zeg. Hij had hier gewoon dood aan kunnen gaan. Als hij het had ingeslikt, had vanbinnen van alles kunnen openscheuren." Ze controleerde meteen of er niet nog stukjes mes in de bek van Louis zaten, maar dat was gelukkig niet het geval.

Safia is er zeker van dat het mesje er opzettelijk in was gestopt. "Het zat er echt tussen geschoven. Het mesje zat helemaal vast. Dat kan er niet zomaar toevallig zo in zitten. Het was ook een stanleymesje zonder handvat. Dit moet expres gedaan zijn." Dat iemand zoiets zou doen, kan ze niet begrijpen. "Dit is echt bizar. Ik woon in een hele fijne buurt, maar blijkbaar is er hier iemand die honden haat en ze iets aan wil doen. Wie doet zoiets? Misschien dat iemand zich stoort aan alle hondendrollen in de buurt? Maar iedereen hier ruimt ze netjes op, dus ik heb ook niet het idee dat er echt overlast is."

"Ik kan niet meer zorgeloos de hond uitlaten."

Safia heeft het gemeld bij de politie en wil nu vooral mensen waarschuwen. "Het gaat lastig worden om erachter te komen wie dit heeft gedaan. Dus wat ik nu kan is vooral mensen waarschuwen. Ik ga zo aanbellen bij alle hondeneigenaren in de buurt om te zeggen dat ze extra op moeten letten. Daarna ga ik kijken of er nog meer van dit soort stukjes schors rondslingeren." Als ze Louis uitlaat, let Safia voortaan zelf ook extra op. "Ik kijk sowieso al of ze geen rommel pakt. Maar nu moet ik ook gaan letten op de dingen die onschuldig lijken. Dus ik kan niet meer lekker zorgeloos de hond uitlaten. Dat is jammer", zegt Safia.

