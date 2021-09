Oproep aan mountainbikers en wandelaars: 'Stop met slopen van natuur'

De historische eikenwal in de Alphensche Bergen vlakbij ’t Zand dreigt steeds verder kapot te gaan. Mountainbikers en wandelaars maken hun eigen routes, waardoor de natuur achteruitgaat. Bosgroep Zuid Nederland en de gemeente Alphen-Chaam doen nu een moreel beroep op de gebruikers van het gebied.

De eikenwal is een zes meter hoge zandberg verstopt in de bossen. Het is een natuurlijk barrière tussen de oude heide aan de ene kant en het landbouwgebied aan de andere kant. De wal werd aangelegd in 1850.