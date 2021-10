In deze Brabantse gemeenten roken de minste mensen

Nog maar 15,2 procent van de Brabanders steekt nog wel eens een sigaret op. Daarmee staat Brabant tweede op de lijst van minst rokende provincies. In de provincie Utrecht is dat percentage nog net iets lager (15,1). De gemeente Waalre telt het laagste percentage rokers van heel Nederland.

In het kader van Stoptober heeft de Gezondheidsmonitor het rookgedrag van een half miljoen Nederlanders onderzocht. Daaruit blijkt dat gemiddeld 16,7 procent van de Nederlanders weleens rookt. In Waalre is dat percentage bijna de helft: 8,7 procent van de inwoners rookt daar nog maar.

Ook deze Brabantse gemeenten staan onderaan de lijst van rokers:

Heeze-Leende (9,1 procent)

Sint Anthonis (9,5 procent)

Alphen-Chaam (9,7 procent)

In Valkenswaard zijn de meeste rokende Brabanders (19,7 procent), op de voet gevolgd door Oss (19,1 procent).

Benieuwd hoeveel er gerookt wordt in jouw gemeente? Je ziet het in onderstaande kaart: