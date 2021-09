PSV wint met ruime cijfers van Sturm Graz

PSV heeft in de uitwedstrijd tegen Sturm Graz goede zaken gedaan. De Eindhovenaren waren een maatje te groot voor de Oostenrijkse club en wonnen met 1-4. Het is voor PSV de eerste overwinning deze Europa League.

In een sfeervol Merkur Arena begon Sturm Graz fel aan het eerste kwartier. Even leek het erop dat PSV een lastige avond ging hebben maar nadat de storm was uitgeraasd ging PSV aan de knoppen draaien.

In een (te) laag tempo ging de ploeg uit Eindhoven op zoek naar de openingstreffer. Na 28 minuten was er een gevaarlijk schot van Gakpo, twee minuten later schoot Philipp Max een vrije trap op de handen van de Oostenrijkse-goalie.

Het waren twee waarschuwingsschoten want de derde kans van de wedstrijd was wel raak voor de Eindhovenaren. Graz kon een corner moeilijk wegwerken waarna de bal terecht kwam bij Ibrahim Sangaré. De middenvelder schoot acrobatische de 0-1 tegen de touwen.

Hoger tempo

PSV had geen kind aan Sturm Graz. Je had het idee dat als PSV iets opschakelde qua tempo het over de Oostenrijkers heen zou walsen. Ondanks dat de Oostenrijkse ploeg ook fel begon aan de tweede helft leek de wedstrijd na vijftig minuten beslist.

In een hoog tempo kwam PSV eruit nadat Sturm Graz niet gevaarlijk kon worden uit een corner. Via Eran Zahavi en Mario Götze stonden de Eindhovenaren binnen de kortste keren aan de andere kant van de zestien. Het was de Israelische spits die het eindstation was van deze vlijmscherpe counter. Hij maakte in tegenstelling tot afgelopen zaterdag wel zijn eerste kans af. 0-2.