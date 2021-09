Vreugde bij PSV na overwinning in Graz: ‘Juiste reactie na vorige week’

Een juichende Roger Schmidt bij de 0-2 van PSV (Foto: ANP) vergroot

Een vrolijke Roger Schmidt en Philipp Max na afloop van de uitwedstrijd tegen Sturm Graz. De speler en trainer waren tevreden over wat de ploeg had laten zien in de 4-1 overwinning. Daarnaast waren ze ook blij voor de meegereisde fans.

“De eerste vijftig minuten waren perfect’’ begon Schmidt zijn perspraatje. “We waren dominant, vooral in balbezit heb ik hele goede dingen gezien.” Na de eerste vijftig minuten werd het toch even spannend in de Merkur Arena. Sturm Graz ging vol op de aanval en dat zorgde er bijna voor dat de Oostenrijkers terugkwamen van een 2-0 achterstand. De trainer zag de oorzaak, maar was ook te spreken over hoe zijn ploeg het oploste.

"Ik ben blij dat ik het team een cadeau kon geven"

“Na de 2-0 viel er een soort van spanning van de ploeg. We werden te laks. Het thuispubliek ging erachter staan en wij moesten ineens gaan vechten. Gelukkig gingen we op tijd weer naar voren voetballen, na de 3-1 was de wedstrijd gespeeld.” De jarige Philipp Max maakte op schitterende wijze de derde Eindhovense treffer. Na een moeilijke periode was de linksback weer belangrijk voor zijn ploeg. “Ik ben blij dat ik het team een cadeau kon geven op mijn verjaardag. Voor mij was het een mooi moment. Soms gaat het goed in een seizoen en soms wat minder. Ik maak mij daar niet druk om, wij moeten gewoon verder gaan.” Opvallend was dat PSV in tegenstelling tot afgelopen zaterdag wel de kansen benutte. Geen verrassing voor de hoofdcoach. “We hebben niet extra aandacht besteed op de training. Wij hebben vertrouwen in de kwaliteiten van deze groep. Normaal gesproken maken wij onze kansen ook af alleen zaterdag hadden we pech. Het is dan goed voor het vertrouwen dat we vandaag vier keer scoren.”

"Ik ben blij dat we onze fans dit spel hebben kunnen laten zien"

Al met al gaat PSV tevreden naar huis. “We hebben laten zien wat we willen. We waren goed gefocust en hebben een juiste reactie gegeven na vorige week.” Tot slot ging het uiteraard ook over de fans die na twee jaar weer bij een Europese uitwedstrijd waren. “De fans waren geweldig, ook die van Sturm Graz. Het is fantastisch om weer voor publiek te spelen. Ik ben blij dat we onze fans dit spel hebben kunnen laten zien en ook nog eens drie goals bij het uitvak’’ besloot Schmidt een succesvolle avond voor PSV.

