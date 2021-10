Coronasteun naar salarissen van topambtenaren: wethouder stapt op

Tijdens een debat over de besteding van het coronasteungeld voor de cultuursector in Bergen op Zoom heeft wethouder Patrick van der Velden zijn ontslag ingediend. Vorige week werd bekend dat de gemeente ruim een half miljoen euro van dat geld besteedde aan de salarissen van een aantal topambtenaren.

Toch kwam het ontslag donderdagavond vrij onverwacht. Nadat alle partijen hun vragen konden stellen, werkte het college deze stuk voor stuk af. Daarbij werd de hand in eigen boezem gestoken, maar bleef het college erbij dat de handelswijze niet verkeerd was.

Onverwacht De positie van de wethouder was de afgelopen dagen veelbesproken. Ook de persverklaring van het college, waarin werd aangegeven waarom het geld aan de ambtenaren was besteed, veranderde daar niets aan.

Meteen na de beantwoording van de laatste vraag nam de wethouder het woord en diende hij zijn ontslag in. "Ik neem deze moeilijke beslissing, omdat ik bestuurlijk verantwoordelijk ben en me ook verantwoordelijk voel voor de cultuur. Daarvoor wil ik niet weglopen", begon Van der Velden duidelijk geëmotioneerd. "Het gaat me niet in de koude kleren zitten."

Bedreigingen

"U hoeft nu ook niet te klappen, want als we met z'n allen de juiste normen en waarden hadden gehanteerd, hadden we een goed debat kunnen voeren."

Daarmee doelde Van der Velden op de bedreigingen, die aan hem en zijn gezin werden geuit na alle ophef van vorige week. "Ik heb écht mijn best gedaan de stad verder te helpen. Maar na alles wat er de afgelopen dagen is gebeurd, wil ik nu gewoon doorgaan en met mijn gezin in rust leven. "

Motie van wantrouwen haalt het niet

Later op de avond werd ook nog de vooraf aangekondigde motie van wantrouwen ingediend. Uiteindelijk mocht het college met minimale steun blijven zitten (17 stemmen tegen, 16 voor). Een motie van treurnis haalde het uiteindelijk wel, ook met één stem verschil. Even werd nog gedacht dat het college zelf zijn conclusies zou trekken, maar dat gebeurde niet.