Monique en Nick gaan vijftig uur dansen voor een ton: 'Wordt heel pittig'

Vijftig uur dansen. Klinkt als een onmogelijke opgave, maar dat is precies het doel in De Dansmarathon van SBS6. Vanaf donderdagavond strijden honderd koppels in Breepark Breda 50 uur lang om de hoofdprijs van 100.000 euro. Monique en Nick verdedigen samen de Brabantse eer.

"Daar hebben we even goed over na moeten denken", lacht de Steenbergse Monique de Groot (26), die haar eigen dansschool Sjappoo runt. "Gekkenwerk én slecht voor ons lichaam, was onze eerste gedachte." Maar uiteindelijk begon het toch te kriebelen, vertelt haar vriend Nick Sebrechts (22) uit Hoogerheide. "Als dansers hebben we het afgelopen anderhalf jaar helemaal stil gezeten. Hiermee kunnen we onszelf eindelijk weer laten zien. En eerlijk: dit is once in a lifetime."

Inderdaad, zo'n dansmarathon is voor Nederland behoorlijk uniek. Voor wie er nog nooit van gehoord heeft, legt presentator Jan Versteegh het even uit: "Honderd koppels – variërend van jonge hiphoppers tot oude rockabilly’s – gaan in totaal vijftig uur de dansvloer op. Daarvan mogen ze in totaal 300 minuten rust pakken. Zodra ze de vloer verlaten, bijvoorbeeld voor een dutje of om wat te eten, gaat de teller lopen.”