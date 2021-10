Coronanieuws: 53 coronapatiënten in Brabantse ziekenhuizen

09.40

Wie gaat winkelen in Antwerpen, naar de kroeg gaat in Gent of naar school of kantoor elders in Vlaanderen hoeft niet langer een mondkapje te dragen. Na bijna vijftien maanden is het masker in Vlaanderen op veel plaatsen niet meer verplicht. Het mondmasker was in België lange tijd gemeengoed, in ons land was men lange tijd sceptisch over het dragen ervan.