Paraplu in de aanslag: zaterdagavond en zondagochtend valt er een bak regen

Haal de paraplu alvast maar uit de kast. Het belooft de komende dagen nat te worden en ook de wind kan flink aantrekken. "Het zwaartepunt ligt op zaterdagavond en zondagochtend", zegt Wilfred Janssen, weerman bij Weerplaza. "In die periode kunnen op verschillende plaatsen in Brabant tientallen millimeters regen vallen."

Volgens de weerman begint de zaterdag nog goed. "In een groot deel van de provincie is het dan nog droog, maar de zon heeft het moeilijk om door te breken. Het kan ook nog wat nevelig zijn maar als die is opgelost schuiven de eerste buien Brabant al binnen", vertelt hij. "In de avonduren kan het flink gaan regenen. Ook wakkert de wind behoorlijk aan en we krijgen te maken met flinke windstoten. Al met al wordt het onstuimig. De temperatuur is zo'n vijftien graden."

De zondag begint nat. "Pas in de loop van de ochtend wordt het geleidelijk wat droger. In de loop van de middag kan de zon zich ook nog even laten zien, maar helemaal droog wordt het dan niet. Er kan nog een buitje vallen en er staat nog veel wind. De temperatuur levert wat in, het wordt veertien graden."

De nieuwe week begint nog wisselvallig. "Met name dinsdag kan er nog behoorlijk wat regen vallen. Daarna neemt de wisselvalligheid af."