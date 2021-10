Jongen (17) opgepakt voor gewapende overval op gezin met 6 kinderen

Foto: Gabor Heeres/SQ Vision. Foto: Gabor Heeres/SQ Vision. Volgende Vorige vergroot 1/2 Foto: Gabor Heeres/SQ Vision.

Een 17-jarige jongen uit Eindhoven is aangehouden voor een gewelddadige overval in een huis in Boskant bij Sint-Oedenrode. De recherche was al sinds april bezig met het achterhalen van de daders. De Eindhovenaar wordt ook verdacht van een winkeloverval in Someren op 15 april.

De politie doet nog onderzoek naar de verdachte en is ook nog opzoek naar de tweede overvaller. Gewelddadige overval

Op 13 april pleegden twee gemaskerde mannen een overval bij een huis aan de Beukenstraat in Boskant. Ze drongen rond kwart voor zes 's ochtends via de achterkant van het huis binnen en bedreigden de bewoners, een gezin met zes kinderen, met een vuurwapen. In het huis ontstond een korte worsteling tussen de overvallers en een van de bewoners. Daarna gingen de daders er zonder buit snel vandoor. De bewoner is later door de ambulancemedewerkers nagekeken, maar hoefde niet mee naar het ziekenhuis. Beelden van vlak na de overval op 13 april:

