Amateurvoetbal komt scheidsrechters tekort: 'Ook door kritiek toeschouwers'

Brabantse amateurvoetbalclubs komen honderden scheidsrechters tekort om alle wedstrijden in het weekend te kunnen leiden. Dat blijkt uit een rondgang bij verschillende voetbalclubs. Een oplossing is nog niet in zicht, stelt Enrico Meulenbroek, scheidsrechterscoördinator van VV Gemert. "We zijn net begonnen met een cursus, maar twee van de drie zijn alweer gestopt."

De KNVB luidde deze week de noodklok vanwege het probleem. In 2016 telde het amateurvoetbal in Nederland circa 34.000 scheidsrechters. Nu zijn dat er nog maar ruim 30.000. Met 32.000 wedstrijden per speelweekend is er dus sprake van een flink tekort.

Bij RKVV JEKA in Breda speelt hetzelfde probleem, ziet Johan Verbakel. "Maar het is een regel van de KNVB, dat doorschuiven. We moeten elke zaterdag improviseren en dan val je terug op ouders of spelers uit hogere teams."

Wel heeft de Bredase club een gelukje, want vlak voor corona is er nog een lichting scheidsrechters opgeleid die nu inzetbaar is. "Daar zijn we blij mee, want anderhalf jaar hebben we geen scheidsrechters kunnen opleiden."

Volgens de KNVB is de gestokte opleiding mede oorzaak van het huidige tekort. Om het probleem op te lossen, denkt Cluzona uit Wouw aan een financiële vergoeding voor de vrijwillige scheidsrechters en dan vooral voor jongeren. "Als je vakken staat te vullen in de supermarkt, krijg je daar ook vijf euro per uur voor", benadrukt voorzitter Jan Theuns.