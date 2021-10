Man slaat politiehond op zijn kop, maar de hond bijt terug

Foto: Politie vergroot

Een 33-jarige man heeft een politiehond meerdere klappen gegeven toen hij zich probeerde te verzetten tegen zijn aanhouding. De hond is gewond geraakt en is naar de dierenarts gebracht voor behandeling. Agenten wilden de man aanhouden omdat hij weigerde een pand aan de Ettenseweg in Roosendaal te verlaten.

Ista van Galen Geschreven door

De politie werd donderdag ingeseind omdat een eigenaar vier mannen uit zijn pand probeerde te zetten. Zij weigerden, waarna dit uit uit de hand dreigde te lopen. De agenten hebben meerdere keren tegen de 33-jarige man gezegd dat hij niet meer naar binnen mocht, maar hij negeerde dat. Daarom is hij aangehouden voor lokaalvredebreuk. Man slaat hond

De man accepteerde dit niet en was erg agressief naar de agenten, waarna zij hun wapenstok en politiehond moesten gebruiken. Daarop gaf de man de politiehond meerdere klappen op zijn kop. De hond liet het er niet bij zitten en beet de verdachte die hierbij een bijtwond opliep. De man zit nog vast.

