Feestverbod voor studenten in Tilburg, anders worden ze uit huis gezet

Studenten die in de studentenflats aan de Professor Verbernelaan in Tilburg wonen, mogen komende tijd niet meer feesten. Doen ze dat wel, dan dreigt een dwangsom en uithuiszetting. In de nachturen staan er bewakers om de ruim vierhonderd studenten in de gaten te houden. "De grens is bereikt", laat woningcorporatie WonenBreburg weten.

De politie laat weten dat er inderdaad veel meldingen komen over de flats aan de Professor Verbernelaan. "Voornamelijk geluidsoverlast van feestjes waarbij grote groepen studenten bij elkaar komen. Dit zien we al langere tijd."

Kortom: de maat is vol. En dus stuurde WonenBreburg een mail naar alle bewoners met daarin strenge maatregelen:

Feesten zijn niet meer toegestaan.

Iedere nacht staat er bewaking om de bewoners in de gaten te houden.

Blijft de overlast aanhouden, dan legt de gemeente een dwangsom op.

De ruim vierhonderd bewoners lopen dan het risico dat de flats worden gesloten.

"Hierdoor komen dan alle studenten op de Verbernelaan op straat te staan", zo is te lezen in de mail.

De studenten schrikken van de mail en noemen het onrechtvaardig, want niet iedereen maakt zich schuldig aan die extreme overlast. "We blijven studenten in studentenflats. We zijn echt niet heilig, maar niet alle meldingen zijn de schuld van de mensen in onze flat. Ik heb zelf vooral last van de internationale studenten. Die zitten elke nacht buiten met muziekboxen bier te drinken", zegt Olivia. De woningcorporatie heeft bij internationale studenten huisregels opgehangen en stickers op de ramen geplakt met het verzoek hun ramen 's avonds dicht te doen.

Ronald sluit zich hierbij aan. "Er is altijd wel ergens een feestje, maar ik merk niet iedere dag geluidsoverlast. Wat ze zeggen in die mail kan natuurlijk niet. Het lijkt me niet dat je vijfhonderd mensen kunt verbieden om te feesten. De maatregelen vind ik ook niet verantwoord in een tijd waar studenten met veel mentale problemen zitten."