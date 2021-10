Inwoner van Goirle sjoemelt met bijstand, gemeente wil 63.000 euro terug

Foto: Pexels vergroot

Een inwoner van Goirle heeft vijf jaar lang te veel bijstand ontvangen. Het gaat in totaal om 63.000 euro. De inwoner had andere inkomsten niet gemeld. De gemeente heeft inmiddels aangifte gedaan van socialezekerheidsfraude. De zaak kwam aan het licht na een anonieme tip in maart van dit jaar.

Door het verzwijgen van de inkomsten kon de gemeente niet vaststellen of de inwoner recht had op een uitkering. Goirle eist nu 63.000 euro terug. “Als gemeente zorgen wij dat gemeenschapsgeld terechtkomt bij mensen die dat echt nodig hebben. Iemand die bewust informatie verzwijgt om een uitkering of een hogere uitkering te krijgen, maakt misbruik van gemeenschapsgeld en dat accepteren we niet”, zegt burgemeester Mark van Stappershoef stellig.

App ons!

Heb je een foutje gezien of een opmerking over dit artikel? Neem dan contact met ons op.