Willem II houdt verlies beperkt ondanks corona

Willem II heeft de financiële schade van het afgelopen coronaseizoen beperkt gehouden. De Tilburgers leden een verlies van 200.000 euro. De club spreekt van een ‘relatief gering verlies’.

Willem II had in het afgelopen seizoen, waarin vrijwel alle wedstrijden in lege stadions werden gespeeld, een omzet van 9,1 miljoen euro. Normaal gesproken is dat 13,5 miljoen.

De schade bleef beperkt door:

de steunpakketten van de overheid,

inkomsten uit Europese wedstrijden,

de steun van sponsoren en supporters,

de kosten zijn gedrukt,

aanzienlijke transferinkomsten.

Dat schrijft Willem II in het jaarverslag.

Willem II verwacht dit seizoen weer een omzet van 13,5 miljoen euro te halen. De voetbalclubs mogen sinds afgelopen week weer in volle stadions spelen.

Willem II streed vorig seizoen tegen degradatie uit de Eredivisie. De ploeg eindigde na een sterk slot van de competitie op de veertiende plek. Met 16 punten uit zeven duels staat Willem II op dit moment tweede achter Ajax.