Stadionverbod voor 11 RKC-fans na vechtpartijen en vernielingen

Elf fans van RKC Waalwijk hebben een stadionverbod gekregen. De aanleiding: vechtpartijen en vernielingen tijdens en na de thuisduels met AZ, Vitesse en Willem II. "Zij hebben niets in het Mandemakers Stadion te zoeken", zegt algemeen directeur Frank van Mosselveld.

Bij de wedstrijd tegen Willem II zochten supporters van de thuisclub de confrontatie met het uitvak, maar stuitten daarbij op stewards van de Waalwijkers. Ook een supporter die tijdens de wedstrijd op het veld liep, krijgt een stadionverbod. Daar komt nog een boete van 10.000 euro bij.

"Helaas is er een klein aantal dat met andere intenties naar het stadion komt", zegt Van Mosselveld, die over het algemeen tevreden is over zijn publiek.

De club heeft de relschoppers aangemeld bij de KNVB voor een landelijk stadionverbod. "Verder zal er met twee mensen een gesprek volgen", melden de Waalwijkers op hun clubwebsite.

Meer straffen

RKC verwacht dat er na de wedstrijd tegen Willem II nog meer mensen herkend kunnen worden en denkt dat er mogelijk meer straffen volgen.

Van Mosselveld wil dat zaterdagavond alle supporters weer het goede voorbeeld geven in de wedstrijd tegen Go Ahead Eagles. "Morgen mag ons stadion na ruim anderhalf jaar eindelijk weer volledig worden gevuld, waarbij we iedereen oproepen de ploeg positief te steunen", benadrukt hij.