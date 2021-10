'Hel van het Noorden' is droom die uitkomt voor Marianne Vos

Marianne Vos gaat zaterdag iets nieuws doen in haar toch al bijzonder succesvolle carrière. Ze gaat namelijk voor het eerst Parijs-Roubaix rijden. Het is de eerste keer dat vrouwen die klassieker rijden. Drie vragen aan Marianne Vos.

Wordt het voor jou een gedenkwaardige dag?

“Als je de verkenning hebt gedaan en je komt Roubaix, binnen dan voel je: oké, we zijn er bijna. Het moment dat je de wielerbaan opdraait, dat is met al die wielerhistorie zoiets moois, bijna magisch. Natuurlijk hoop je zaterdag ook op een mooie manier die baan op te kunnen rijden. Het zal bij momenten genieten zijn, het zal op andere momenten ook ontzettend afzien zijn. Maar ik hoop dat we dan in ieder geval na de finish met terugwerkende kracht kunnen genieten van een hele mooie koers.”

De weersvoorspellingen zijn voor de gemiddelde Nederlander niet om vrolijk van te worden. De kans op regen en dus modder is groot. Hoe zie jij dat?

“Het gaan lastige omstandigheden worden. Tijdens de verkenning was het mooi, toen lagen de stroken er nog redelijk droog bij. Voor zaterdag weten we nog niet precies hoeveel het gaat regenen of dat de koers droog zal zijn. Het zal hoe dan ook lastiger worden dan bij de verkenning. De koers maakt het sowieso nog zwaarder. Het zal vanaf het begin vechten zijn om in een goede positie de kasseien op te draaien. Dan weet je gewoon dat het een slagveld wordt.”

Je hebt in je carrière op de weg veel gewonnen, maar ook in het veldrijden. Is dat in Parijs-Roubaix een voordeel?

“We hebben het parcours goed verkend en het is erg uitdagend. Ervaring vanuit het veldrijden kan hier zeker een voordeel zijn, omdat je je dan meer op je gemak voelt als het nat of glad is. Aan de andere kant is het nog steeds een erg zware wedstrijd en heb je nog steeds een grote motor en veel vermogen nodig.”