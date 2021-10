Forum doet mee in fusiegemeenten om fusie terug te draaien

Forum voor Democratie doet mee in de twee Brabantse gemeenten waar op woensdag 24 november verkiezingen zijn. Uden en Landerd gaan samen, dat wordt de gemeente Maashorst. Boxmeer, Cuijk, Grave, Mill, Sint Hubert en Sint Anthonis worden samen gemeente Land van Cuijk. Opvallend is dat de partij in beide gemeenten de fusie wil terugdraaien.

In de herindelingsgemeenten worden de gemeenteraadsverkiezingen van 16 maart volgend jaar dus al in november gehouden. De fusie wordt op 1 januari een feit.

Ook de andere onderwerpen die Forum wil aanpakken, gelden voor beide gemeenten. Een woordvoerder laat weten dat Forum in zoveel mogelijk gemeenten actief wil worden en dat het heel blij is met het enthousiasme in Brabant.

Vliegende start

Forum voor Democratie maakte in de provinciale politiek een vliegende start en kwam met negen zetels in Provinciale Staten. Toch is er nu nog maar één Statenlid over: Joris van den Oetelaar.

Eerder stapten Willem Rutjens, Loek van Wely, Frank Duijs, Camiel van der Meeren, Maikel Bekker en Eric de Bie uit Forum voor Democratie, vooral na omstreden uitspraken van de landelijke partijleider Thierry Baudet. Hans Smolders stopte helemaal als Statenlid.

Stijn Roeles stapte op en werd niet vervangen omdat de enige mogelijke opvolger, Cees van der Sande, afzag van de functie.