Helmond Sport verlaat laatste plaats, late nederlaag voor FC Den Bosch

Jellert Van Landschoot viert de gelijkmaker tegen Jong Ajax (foto: Orange Pictures). vergroot

Helmond Sport is door een goede zege op Jong Ajax niet langer de hekkensluiter van de Keuken Kampioen Divisie. Ook Jong PSV en NAC wisten vrijdagavond hun wedstrijd in de Keuken Kampioen Divisie te winnen. FC Den Bosch, FC Eindhoven en TOP Oss verloren hun wedstrijd.

Fabian Eijkhout Geschreven door

Helmond Sport-Jong Ajax 3-1

De bezoekers kwamen na een klein kwartier op voorsprong. Een schot van Naci Ünüvar werd aangeraakt en ging via een Helmonds been achter doelman Mike Havekotte tegen de touwen. Met doelpunten kort voor én kort na rust draaide de ploeg van trainer Wil Boessen de wedstrijd helemaal om. Eerst schoot Jellert van Landschoot nog tegen de Ajax-goalie op, maar in de rebound wekte de Belg de bal alsnog in het doel. Kort na rust was het de negentienjarige Jossue Dolet die gebruik maakte van een fout van Ajax-aanvoerder Youri Regeer. De van KV Mechelen gehuurde aanvaller maakte daarmee zijn eerste goal in het profvoetbal tijdens zijn basisdebuut voor Helmond Sport. Met nog ruim tien minuten op de klok zorgde Van Landschoot met zijn tweede doelpunt van de avond voor de beslissing in Helmond. Hij werkte de bal van dichtbij binnen uit een corner. Door de zege draagt Helmond Sport de laatste plaats over aan FC Dordrecht. dat nu driepunten minder heeft.

Wachten op privacy instellingen...

FC Den Bosch-Telstar 0-1

Een nieuwe domper voor FC Den Bosch. De ploeg van trainer Jack de Gier verloor in eigen huis met 0-1 van Telstar. Het doelpunt werd gemaakt in blessuretijd. Rein Smit werkte de bal met een fraai stiftje over doelman Wouter van der Steen heen. Teun van Grunsven leek de bal op de doellijn nog tegen te kunnen houden, maar de bal ging door zijn benen heen in de goal.

Wachten op privacy instellingen...

Jong PSV-VVV-Venlo 2-1

De mooiste goal van de avond werd misschien wel gemaakt door Erik Sorga. In Eindhoven zal niemand zich echt druk maken over de fraaie goal van de aanvaller van VVV-Venlo. Hij maakte kort na rust de 2-1, maar verder dan de aansluitingstreffer kwam de ploeg uit Limburg niet in Eindhoven. De ploeg van trainer Ruud van Nistelrooy kwam op voorsprong via Johan Bakayoko. De jonge Belg profiteerde van gegrabbel van de VVV-goalie Lukas Zima. Op slag van rust maakte Maxi Romero de tweede Jong PSV-goal. Vanaf de strafschopstip schoot de aanvaller, die met 49 speelminuten in de benen weer een stapje dichter bij een echte terugkeer bij de hoofdmacht van PSV, raak. Die twee treffers waren genoeg voor de winst, waardoor het op de ranglijst flink wat ploegen passeert en nu de dertiende plaats bezet.

Wachten op privacy instellingen...

Roda JC-FC Eindhoven 2-0

Jurgen Streppel, als speler én trainer jarenlang actief geweest op de Brabantse velden, ging met zijn spelers afgelopen week een mijn in. Zo wilde hij ze leren wat koempels zijn, een geuzennaam voor de supporters van de club uit Limburg. Of dat geholpen heeft voor de wedstrijd tegen FC Eindhoven is niet bekend, maar de ploeg van trainer Rob Penders dolf het onderspit. Na 53 minuten spelen stond het nog 0-0, vier minuten later stond er 2-0 op het scorebord. Benjamin Bouchouari en Patrick Pflücke zorgden voor twee Roda-treffers kort achter elkaar. TOP Oss-De Graafschap 0-3

Veel kansen heeft De Graafschap niet gehad, toch won de ploeg uit Doetinchem met 0-3 van TOP Oss. Waar de bezoekers heel goed omgingen met de kansen, deed de ploeg van trainer Bob Peeters dat niet. Grote man aan de kant van de bezoekers was invaller Devin Haen. De zeventienjarige aanvaller deed TOP Oss pijn met twee doelpunten. Met een kopbal maakte hij in minuut 84 de 0-2, twee minuten later schoot hij oog in oog met Norbert Alblas raak: 0-3. Het was Johnatan Opoku die de 0-1 voor zijn rekening had genomen.

Wachten op privacy instellingen...

NAC Breda-Excelsior 4-1

Voor Excelsior was er iets te winnen in Breda, maar het was NAC dat in eigen huis feest vierde. De bezoekers uit Rotterdam hadden de eerste periode in de Keuken Kampioen Divisie kunnen pakken. Daarvoor moest het winnen van laagvlieger NAC. Met een fantastische vrije trap zette Tom Haye NAC op voorsprong. Na de gelijkmaker van Modeste Duku leek NAC heel even rijp voor de slacht. Excelsior kreeg het geloof, maar de Bredase club wist zich op te richten en via een eigen doelpunt van Redouan el Yaakoubi en treffers van Ralf Seuntjens en Kaj de Rooij boekte NAC een fraaie zege.

App ons!

Heb je een foutje gezien of een opmerking over dit artikel? Neem dan contact met ons op.