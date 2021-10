Benzineprijs naar recordhoogte: 'Prijs blijft rond de twee euro hangen'

De brandstofprijzen zijn op 1 oktober naar recordhoogte gestegen. De adviesprijs voor benzine steeg voor het eerst boven de twee euro per liter, terwijl de prijs voor diesel ook nooit eerder zo hoog was.

Paul van Selms kijkt niet raar op van het nieuwe record. Hij is brandstofexpert van United Consumers uit Eindhoven, dat aan de hand van de vijf grootste oliemaatschappijen in Nederland de gemiddelde landelijke adviesprijs berekent. "Voorspellen kan niemand, ook wij niet. Maar je ziet de lijn oplopen, dan is er een kans dat de prijs door de 2 eurogrens heen gaat."

Van Selms verwacht niet dat de prijs de komende jaren nog verder op gaat lopen. "Verhalen over drie euro per liter, daar geloof ik niet in. Ik denk dat we de komende jaren een adviesprijs hebben die rondom de twee euro blijft hangen. Dat is uiteindelijk niet de prijs die we moeten betalen aan de pomp, die ligt vaak nog een stuk lager. Veel stations geven korting op de adviesprijs." Dat komt ook door de 'moordende concurrentie'. "Er zijn ruim vierduizend tankstations in Nederland."

Overigens hebben wij het als Brabanders nog niet slecht getroffen. "In Brabant zit je eerder aan de goedkopere kant. Dat heeft ook te maken met het feit dat België vlakbij ligt. Mensen doen veel moeite om daar te gaan tanken. Ze tellen de tijd én de kilometers niet. Daardoor geven pompen rondom de grens veel korting. Brabant is dus relatief goedkoop, zeker als je het vergelijkt met de randstad."

Relativeren

UnitedConsumers houdt sinds 2000 de ontwikkelingen van de benzineprijs in de gaten. Toen was de adviesprijs € 1,049 voor een liter. Nu is dat met € 2,002 veel hoger. Van Selms relativeert die prijsstijging wel. Natuurlijk doet de huidige prijs pijn in de portemonnee, maar het is eigenlijk vooral logisch. "Auto's zijn steeds zuiniger geworden. Ik durf wel te stellen dat ze in de afgelopen twintig jaar twee keer zo zuinig zijn geworden. Je verbruikt minder brandstof. Dan kom je op hetzelfde level met een bijna verdubbelde prijs. Het is flauw, maar het is wel zo."

"Ook de inflatie doet zijn werk. Als je kijkt vanaf de jaren zeventig naar nu en je corrigeert de inflatie, dan is de brandstof zelf niet duurder geworden", legt Van Selms uit. "Het heeft vooral te maken met oplopende accijnzen en de btw. Als je die verhoging kijkt in de afgelopen dertig jaar, dan gaat het om substantiële bedragen."

Prijsverschillen

Kijkend naar de adviesprijs kun je nog altijd 'goedkoop' tanken in Brabant. Zo zijn Tango Steenbergen (€ 1,75), Makro Best, amiGo Bosschenhoofd - Pastoor van Breugelstraat en Fieten Olie Erp (allemaal € 1,76) ver verwijderd van de adviesprijs.

In tegenstelling tot bijvoorbeeld Esso Tanklokaal in Helvoirt (€ 2,00), Shell Het Labbegat in Sprang-Capelle, Texaco Het Gevlocht in Asten en BP Mastpolder in Ruchpen (allemaal € 2,01).

Terwijl je in Wintelre bij Autofood Van Hoof € 1,45 euro af moet rekenen voor een liter diesel, terwijl de prijs bij Esso Kriekampen in Oirschot - hemelsbreed een paar kilometer verder - al € 1,71 is.

