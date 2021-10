Ambitieuze Ringo Meerveld staat te trappelen, maar blijft ook realistisch

Als 16-jarige speelde Ringo Meerveld zijn wedstrijden in het eerste elftal van FC Den Bosch. Na 48 wedstrijden in de hoofdmacht van die club maakte hij de overstap naar Willem II. De middenvelder is nu een paar weken in dienst van de Tilburgse club. Een overstap waar hij op meerdere vlakken even van moest wennen, maar waar hij vooral ook van geniet.

Meerveld, nu 18 jaar, speelde sinds zijn debuut wedstrijden tegen ploegen als Jong PSV, TOP Oss en Helmond Sport. Nu is hij in voorbereiding op een uitwedstrijd tegen Heracles Almelo. "De voorbereiding is eigenlijk hetzelfde, alleen zit ik nu bij de elf tegen elf bij de wissels. Wat dat betreft ben ik eerlijk naar mezelf toe. De spelers die beter zijn die spelen, de spelers die iets minder zijn zitten op de bank. Je moet zorgen dat je op het punt van de basisspeler komt. En eigenlijk daar overheen."

De teller staat nu op negen speelminuten, als invaller op bezoek bij RKC. De eerste twee wedstrijden ontbrak hij nog door een blessure en tegen PSV bleef hij de hele wedstrijd op de bank. Alles in hem schreeuwt dat hij minuten wil maken. Maar naast zijn enorme ambitie, is hij ook heel realistisch. "Ik wil elke wedstrijd spelen, het liefst vanuit de basis. Maar je moet ook kijken wie er op jouw plek staan en hoe goed het team het doet. We staan nu tweede, dan zou ik als trainer ook niet wisselen."

De tiener ging van de onderkant van de Keuken Kampioen Divisie naar de ploeg die nu tweede staat in de Eredivisie. "Ik zit bij Willem II en we staan tweede. Dat is wel gek om te zeggen. Tweede in de Eredivisie. Maar dat is alleen maar mooi." Naast mooi was het vooral ook wennen voor Meerveld. "Ik heb tien jaar bij FC Den Bosch gespeeld. Maar het is een warme club, ik ben goed opgevangen. Ik heb het naar mijn zin, zit goed in mijn vel."

Eén van de veranderingen is dat hij nu de trein moet pakken. "Het is een kwartiertje, dus dat valt allemaal wel mee. Vooral de eerste week was het wennen. Op het trainingsveld keek ik even naar het logo, wat is dit nou? Nu ben ik echt gewend. De trainingen zijn vooral veel zwaarder. De eerste weken waren mijn ouders op vakantie, toen moest ik zelf koken en de was doen. Toen kon ik niet lekker op de bank gaan liggen. Het was soms echt zwaar. Een stapje hoger dan bij FC Den Bosch, misschien zelfs twee."