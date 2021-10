Foodtruck gaat in vlammen op in Eindhoven

Van de foodtruck in Eindhoven bleef weinig over (foto: Dave Hendriks/SQ Vision). vergroot

Aan de Doornakkersweg in Eindhoven is vrijdagnacht een foodtruck in vlammen opgegaan. Het vuur werd rond kwart over twaalf ontdekt.

"Mensen zagen vlammen bij een grote loods", vertelt een correspondent. "Het leek alsof een grote loods met meerdere bedrijven in brand stond." Maar dit bleek niet het geval. De foodtruck stond als enige in brand. Overslaan vuur voorkomen

De brandweer had het vuur snel onder controle, maar van de foodtruck bleef niets meer over. "Maar overslag naar de houtopslag naast de foodtruck hebben we kunnen voorkomen", laat een brandweerwoordvoerder weten. Hoe de brand kon ontstaan, wordt onderzocht.





