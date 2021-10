Het gaat flink plenzen: 'Halve maandhoeveelheid regen komt naar beneden'

Het gaat dit weekend eventjes flink plenzen in Brabant. Tussen zaterdagmiddag en zondagochtend kan er 30 tot 35 millimeter regen vallen, vertelt Wouter van Bernebeek van Weerplaza. "Dit is bijna de halve maandhoeveelheid van oktober."

"Zaterdag overdag valt het denk ik nog wel mee", vertelde Wouter zaterdagochtend in het radioprogramma Weekend! op Omroep Brabant. "Rond negen uur 's ochtends was het overal nog droog en af en te zien we een waterig zonnetje. Dat zal de komende uren nog wel zo blijven. Maar in de loop van de dag wordt de bewolking steeds dikker." Hij denkt dat we de regen vanaf de namiddag vanuit het zuidwesten mogen verwachten.

'Echt herfst'

"Die regen houdt zaterdagavond, zaterdagnacht en zondagochtend aan", weet Wouter. "Het kan echt langdurig regenen. Zo'n 30 millimeter, misschien zelfs 35 millimeter op de natste plaatsen. Dat is bijna de halve maandhoeveelheid van oktober! Behoorlijk nat, dus. Daarbij komt een stevige wind te staan. Dus als het eenmaal gaat regenen, is het ook echt herfst."

In de loop van de zondag verbetert de situatie ietsjes. "Dan wordt het wat droger en dan breekt de zon misschien nog eventjes door."