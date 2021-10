Anneke van Giersbergen bedolven onder reacties na Turkse coverhit

Sinds haar variant op het Turkse liedje 'Jest Oldu' wordt zangeres Anneke van Giersbergen bedolven onder reacties van Turkse luisteraars. De zangeres uit Sint-Michielsgestel zong het lied donderdagavond bij het televisieprogramma De Beste Zangers.

Bij De Beste Zangers moeten allerlei artiesten nummers van elkaar in een nieuw jasje steken. Die nieuwe nummers zingen ze dan voor elkaar. Donderdagavond zong Anneke een nummer van zangeres Karsu Dönmez. Zij is ongekend populair in Turkije en scoorde met 'Jest Oldu' een nummer 1-hit.

Meer pit

Anneke vertaalde een groot deel van het lied naar het Engels, maar zong een stuk van het refrein in het Turks. Ook koos ze ervoor om de ballad wat meer pit te geven met een rock-stuk halverwege het lied.

De ochtend na haar optreden keek ze op Instagram en zag hoe er elke minuut wel een Turkse volger bijkwam. "Ik treed zelf al zo'n vijftien tot twintig jaar op in Turkije met akoestische muziek of metal. De fans die mij daar al kennen vonden het sowieso superleuk dat ik donderdag een keer in het Turks zong." Zangeres Karsu heeft in Turkije sowieso al enige bekendheid dus een plus een was twee. Het nummer sloeg in als een bom.

Reacties op Instagram

'Je bent een mooi persoon' en 'Ik ben je zo dankbaar' reageren mensen in het Turks onder de Instagramfoto's van Anneke's optreden. Ook zijn er mensen die deze versie 'misschien nog wel mooier is dan het origineel' vinden.

Het oorspronkelijke nummer is namelijk van zanger Mustafa Sandel. "Je kunt hem vergelijken met de Turkse Marco Borsato", zegt Anneke. Hij schreef op social media: "Een Nederlandse legende zingt mijn lied."

'Vaak hartjes'

Veel positieve reacties dus, al begrijpt de zangeres natuurlijk niet alles van wat de mensen schrijven. "Vaak staan er hartjes bij, dan kan ik wel inschatten dat het iets aardigs is", zegt ze. "En mijn eerste vriendje had Turkse roots daardoor begrijp ik sommige woorden wel. Vooral de lieve woorden natuurlijk."

Voorlopig heeft de zangeres het nummer opgenomen in de set van haar optreden. "Ik denk dat veel mensen dat wel leuk vinden."

Kijk hieronder naar het optreden van Anneke: