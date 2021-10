RKC houdt punt over aan vechtwedstrijd tegen Go Ahead Eagles

RKC is in de thuiswedstrijd tegen Go Ahead Eagles niet verder gekomen dan een gelijkspel. Na een vroege achterstand kwamen de Waalwijkers via een strafschop op gelijke hoogte. Ondanks nog de nodige kansen bleef de wedstrijd steken op een 1-1 eindstand.

De wedstrijd tussen RKC en Go Ahead Eagles was vooraf ook de nummer zeventien tegen de nummer veertien. Twee ploegen die hoogstwaarschijnlijk een zware strijd tegen degradatie tegemoet zien dit seizoen. Dat was ook terug te zien op het veld. Het niveau van de wedstrijd was niet om over naar huis te schrijven maar er werd door beide ploegen gevochten voor elke bal.

Voor de wedstrijd was er nog wel een meevaller voor de Waalwijkers. Alexander Büttner en Richard van der Venne waren weer fit en konden beginnen in de basis. Dit ging ten koste van onder andere Ilias Bel Hassani. De middenvelder zat zelfs niet bij de selectie. Volgens de speler vanwege een blessure. Andere signalen zijn dat hij niet tevreden was over zijn reserverol.

RKC de bal, Go Ahead de goal

Het was de thuisploeg dat vanaf minuut één het initiatief nam in de wedstrijd. Go Ahead Eagles zakte in en loerde op een foutje van de blauw-gelen. Met het balbezit deed RKC te weinig. Het was slordig en maakte vooral de verkeerde keuzes.

Dat deden de bezoekers na een kwartier voetballen niet. De eerste grote kans was gelijk raak. Een strakke voorzet vanaf de linkerkant werd binnengelopen door Inigo Córdoba. 0-1. Ook na de openingstreffer bleef het spelbeeld onveranderd. RKC had de bal, maar kansen bleven uit.

Vechtwedstrijd

De tweede helft drukte RKC het gaspedaal dieper in en werd de druk opgevoerd. Ondanks dat grote kansen nog steeds uitbleven kwam de thuisploeg wel op gelijke hoogte. Een schot van Saïd Bakari werd geblokt met de hand waardoor de bal op de stip ging. Büttner benutte het buitenkansje feilloos door de keeper de verkeerde hoek in te sturen.

Wat volgde was een ware vechtwedstrijd. Er werd geknokt voor elke meter en de ruimtes bij beide ploegen werden steeds groter. Hierdoor werden de kansen voor beide ploegen ook groter. De bezoekers waren van afstand tot tweemaal toe gevaarlijk. RKC zag tot tweemaal toe een schot net voorlangs gaan.

Hoofdrol Vaessen

Vijf minuten voor tijd kreeg Go Ahead Eagles de uitgelezen mogelijkheid om toch nog de overwinning te pakken. Maar Etienne Vaessen wist met een katachtige redding de bal uit het doel te houden.

Nog geen drie minuten later was er weer een hoofdrol voor de doelman. De bezoekers leken op voorsprong te komen nadat Vaessen de bal loste in zijn eigen vijf meter. Gelukkig voor de doelman was er een overtreding op hem gemaakt en werd na het kijken van de beelden de goal afgekeurd.

In de zes minuten blessuretijd werd er niet meer gescoord waardoor 1-1 de eindstand was. Door het punt stijgt RKC naar een voorlopige vijftiende plaats.