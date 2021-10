Willem II knokt zich terug, maar gaat diep in blessuretijd alsnog onderuit

Er is een einde gekomen aan de goede serie van Willem II. Na vijf overwinningen en een gelijkspel werd er voor het eerst sinds de openingswedstrijd van het seizoen verloren. Bij Heracles Almelo ging de Tilburgse ploeg met 3-2 onderuit.

De laatste weken waren er momenten dat het af en toe mee zat voor Willem II. Zaterdagavond was dat in Almelo niet het geval. De ploeg van trainer Fred Grim was slordig in balbezit en ze stond met eigen fouten aan de basis van twee doelpunten van Heracles Almelo. Twee keer hoopte alles en iedereen bij de Tilburgse club op hulp van de VAR in Zeist. Maar net zo vaak kwam die hulp er niet.

De eerste fout die afgestraft werd, was kort voor rust. Ulrik Jensen zette een sliding in op het natte kunstgras. Hij gleed voorbij aan de bal, maar raakte wel Kaj Sierhuis. De spits van Heracles Almelo twijfelde geen moment toen hij voelde dat Jensen hem raakte en ging gretig naar de grond. Een overdreven val, maar dat doet niets af aan het feit dat er contact was. Scheidsrechter Rob Dieperink wees naar de stip. De VAR veranderde daar niets aan. Timon Wellenreuther leek nog in de buurt van de bal te komen, maar hij kon de inzet van Rai Vloet net niet keren: 1-0.

In de tweede helft was Jensen weer betrokken bij een tegendoelpunt. De spits speelde de bal terug, vervolgens ging hij naar de grond door een duwtje van Rai Vloet. Al liggend zag hij dat zijn pass onbedoeld Delano Burgzorg oog in oog zette met Wellenreuther. De Heracles-aanvaller liet met een fraaie schijnbeweging de Duitse goalie naar de grond gaan, omspeelde hem vervolgens simpel en werkte de bal in het lege doel: 2-0.

Terugkeer

Uit het niets kwam Willem II nog wel terug in de wedstrijd. Mats Köhlert, die de wedstrijd begon als linksbuiten en na een kwartier linksback werd, schoot van afstand. Zijn van richting veranderde schot vloog vervolgens binnen, waardoor de aansluitingstreffer een feit was.

Kort na de 2-1 kreeg Vloet een uitgelezen kans om Willem II weer pijn te doen. In de buurt van de vijf meter-lijn kan hij volledig vrijstaand inkoppen. Hij mikte echter over. De treffer van Köhlert en de misser van Vloet leken Willem II hoop en vertrouwen te geven. Met nieuwe energie ging het op jacht naar de gelijkmaker.

Eerst was het Max Svensson die zichzelf knap vrijspeelde, maar vervolgens Janis Blaswich zijn goede schot uit de hoek zag tikken. Daarna kreeg Ché Nunnely een grote kans, zijn schot ging echter over. Een klein kwartier voor tijd was het wel raak. Svensson probeerde het op precies dezelfde manier als een paar minuten eerder. Dit keer had Blaswich geen antwoord op het bekeken schot van de Zweedse invaller: 2-2.

Nederlaag

In de slotfase leken beide ploegen genoegen te nemen met een punt. Zowel Willem II als Heracles Almelo kwam niet meer echt in de buurt van het doel van de tegenstander. Tot Ismail Azzaoui diep in blessuretijd de bal voor zijn voeten kreeg en het stadion liet ontploffen. Hij twijfelde niet en schoot de bal hard tegen de touwen en bezorgde Heracles Almelo zo de winst op Willem II.