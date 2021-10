Automobilist scheurt door Etten-Leur en moet rijbewijs inleveren

Automobilist scheurt door centrum Etten-Leur (Foto: politie). vergroot

Een automobilist heeft zaterdagavond zijn rijbewijs moeten inleveren nadat hij met hoge snelheid over de Bredaseweg in Etten-Leur had gereden.

De snelheidsmeter van de politie gaf 110 kilometer aan op de weg waar maximaal 50 kilometer is toegestaan. De automobilist kreeg ook nog een proces-verbaal.

