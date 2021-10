Huis beschoten in Cuijk: 'Kogel is in de werkkamer terechtgekomen'

Een huis aan de Dijkskruin in Cuijk is zaterdagnacht onder vuur genomen. Dit gebeurde rond halfeen.

In een ruit beneden is een kogelgat te zien. "Die kogel is in de werkkamer van het huis terechtgekomen", vertelde een politiewoordvoerster zondagochtend. "Gelukkig is niemand gewond geraakt."

Bewoners thuis

De bewoners waren namelijk thuis toen het huis beschoten werd. Maar in de werkkamer was niemand aanwezig toen de kogel daar binnenvloog.

De politie, die zaterdagnacht meer meerdere eenheden naar de Dijkskruin reed, doet onderzoek.